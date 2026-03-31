Gemeinsam mit Freunden kreativ sein: Katharina Bergbauer und Valentina Hausler veranstalten in der 934 Beachbar in Cham regelmäßig „Brunch & Pottery“ und „Sip & Pottery“. Bei leckerem Frühstück am Sonntagvormittag oder bei erfrischenden Cocktails am Montagabend können Gäste ein Keramikstück bemalen. Dabei entstehen in entspannter Atmosphäre farbenfrohe Unikate mit verschiedenen Motiven. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die beliebten Veranstaltungen gibt es seit November 2025. Seitdem haben bereits mehr als 1000 Leute mitgemacht.