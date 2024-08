Mandeln gehören zu den bekanntesten und vielseitig verwendbaren Nüssen weltweit. Sie sind nicht nur ein köstlicher Snack, sondern lassen sich auch in verschiedenen Gerichten und Backwaren verwenden. Gesundheitsvorteile der Mandeln: Mandeln werden als eine der gesündesten Nüsse angesehen. Sie sind reich an Biotin und Vitaminen, insbesondere an Vitamin E. Zudem enthalten sie Magnesium, Kupfer, Mangan und viele Aminosäuren. Wegen ihrer wohltuenden Wirkungen wurden Mandeln bereits von den alten Römern gern verzehrt.