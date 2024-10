Das frisch renovierte Stella Theater im Café Prückel wird mit vielen Programm-Highlights und einer Reihe von engagierten Eigenproduktionen die Kulturlandschaft Wiens bereichern. Bin 2 Wiener: Die Wiener Seele in all ihren Facetten musikalisch ausgedrückt: vom "G´fühl" über "Schmäh" und "Euphorie", bis zu Boshaftigkeit. Die Rhythmen haben sich verändert, nicht die Sichtweisen. Denn Wien bleibt Wien – nicht nur für den Wiener. Es ist dieses innere Dreivierteltakt – Gefühl, das die Zuhörer immer wieder verzaubert. Man erliegt dem Charme der Musik und ihrem Schöpfer. Der Abend vermittelt diese beglückende Kraft der Melancholie, welche nicht ernst zu nehmen ist. Denn kein Wiener nimmt irgendetwas, irgendwie ernst. Aber er beschäftigt sich mit allem und jedem. Von und mit Christoph Schobesberger und Lynne Ann Williams Das Café Prückel am Stubenring ist eines der letzten Ringstraßen-Cafés, die die Goldene Ära der Kaffeehäuser in Wien prägten und damals wie heute Treffpunkt für Bürgertum, Künstler, Intellektuelle und Mächtige sind. https://www.stella-theater.at/