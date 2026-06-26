Der 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann war Grund genug für eine Lesung der besonderen Art. Julia Prock-Schauer und Otto Brusatti präsentierten eindrucksvoll Werke dieser außergewöhnlichen Frau. Mit musikalischem Feingefühl füllte Miha Ferk auf seinem Saxophon nicht nur die Zwischenräume aus – er ergänzte das Gesprochene so, dass der Nachmittag zu einem Gesamtkunstwerk wurde. Ort des Geschehens: die Galerie Wienartig.