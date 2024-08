An diesem Wochenende ist im Luitpoldhain wieder richtig was los: Am Samstag spielen die Nürnberger Symphoniker beim Klassik Open Air und am Sonntag sorgen Stars für Unterhaltung. Damit bei der Anreise von rund 40 000 Gästen alles glatt läuft, hat die Stadt Nürnberg ein Verkehrskonzept entwickelt.