Bei der Vernissage im Kunstpalast Deutsch‑Wagram präsentierten unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler ihre Werke. Gerade die Vielfalt der Objekte, die unterschiedlichen Handschriften und die breite Spannweite der künstlerischen Ideen machten den besonderen Reiz dieser Ausstellung aus. Auch der Tierschutz hatte seinen fixen Platz: Ein eigener Bereich war jenen Arbeiten gewidmet, die sich mit Natur, Tierwelt und dem respektvollen Umgang mit Lebewesen auseinandersetzen. Dieser thematische Schwerpunkt fügte der Schau eine zusätzliche emotionale Ebene hinzu und zeigte, wie stark Kunst gesellschaftliche Anliegen sichtbar machen kann. So entstand ein spannender Rundgang, der die Besucherinnen und Besucher durch ganz unterschiedliche Sichtweisen führte — lebendig, abwechslungsreich und überraschend.