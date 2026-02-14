Shakespeare lieben wir doch alle… oder zumindest so sehr, dass wir ihn endlich komplett an einem Abend erleben wollen. „Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)“ bringt das gesamte Genie des Barden in nur 115 Minuten auf die Bühne – wild, absurd, herrlich respektlos und garantiert zum Schreien komisch. Kochshow, Sportreportage, Hip‑Hop – Shakespeare hat noch nie so viel Spaß gemacht. Inszenierung: Christoph Prückner Mit: Anaïs Marie Golder, Viktoria Hillisch, David Stöckl