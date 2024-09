Geboren in Spokane, Washington, begann der chilenisch-amerikanische Bariton Zacharías Galaviz-Guerra seine künstlerische Ausbildung mit Violine und Schauspiel. 2018 zog er nach Wien, wo er derzeit Gesang bei Martina Steffl-Holzbauer an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien studiert. Speziell seine Art Schubert wieder zugeben ist einfach atemberaubend. Ein Ohrenschmaus, die Ballade der Erlkönig gesungen von Zacharias und Countertenor Olivier Benoît und dies ohne Probe.