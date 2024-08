Theodor Storms „Schimmelreiter“ ist ein Spiegelbild der Kultur und der Geschichte Nordfrieslands. Am heutigen Donnerstag starten zum ersten Mal die Schimmelreiter-Festspiele in Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein). An dem Ort also, an dem Storm die Geschichte des Deichgrafen verfasst hat. Nach monatelangen Proben geht es am Abend endlich los. Ein Stück, bei dem das ganze Dorf involviert ist.