„Große Oper, große Verwirrung – und noch größere Lacher: Mit Carmen darf nicht platzen bringt Erfolgsautor Ken Ludwig seine turbulente Komödie erstmals auf die österreichische Bühne. Ein Abend voller Missverständnisse, rasanten Dialogen und musikalischem Chaos, der zeigt: Wenn die Opernwelt auf die Welt der Komödie trifft, bleibt kein Auge trocken. Die österreichische Erstaufführung verspricht beste Unterhaltung – ein Muss für alle, die Theater mit Tempo und Humor lieben.“