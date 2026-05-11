72 Stunden Musik ohne Pause. Das Ziel: Ein Weltrekord. Das wollen Posaunenchöre aus ganz Bayern vom 30. Juli - 02. August während des Bardentreffens in Nürnberg schaffen. Dazu hat der Verband der evangelischen Posaunenchöre in Bayern aufgerufen. In der Jakobskirche sollen drei Gruppen im Wechsel immer 90 Minuten lang spielen. Das wollen Veranstalterinnen und Veranstalter 48-mal wiederholen und so den bestehenden Rekord knacken. Der stammt aus dem Jahr 2023. In der Hamburger St. Jacobikirche spielten damals Posaunenchöre 24 Stunden lang.