MIRROR … MIRROR ist ein Ausstellungs- und Gestaltungsexperiment an der Schnittstelle zwischen Kunst, Handwerk und Design. In diesem ehrgeizigen Kunstprojekt geht es darum, das kulturgeschichtlich interessante Thema und die vielfältige Formgelegenheit Spiegel auf völlig neue Art und Weise im Sinne der Kreativwirtschaft zu interpretieren. Rund 50 Künstler:innen und ebenso viele Handwerksbetriebe aus ganz unterschiedlichen Disziplinen haben sich hier in einem angewandten Schaffensprozess zusammengetan, um gemeinsam ihre innovativen Visionen im Zusammenhang mit modernen Spiegelobjekten zu realisieren. Neben internationalen Größen sind in der Schau auch zeitgenössische Positionen aus der Kärntner Kunstszene prominent vertreten.