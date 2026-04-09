Ein unsichtbarer Hase sorgt für sichtbares Chaos: Mein Freund Harvey begeistert im Theater Center Forum mit Wiener Schmäh, pointiertem Humor und einem Ensemble, das Mary Chases Klassiker frisch, warm und herrlich komödiantisch ins Heute holt. Ludwig und sein 1,80‑Meter‑Hase Harvey stellen eine ganze Familie – und ein Sanatorium – auf den Kopf. Ein modernes Märchen über Toleranz, Freundschaft und die Freiheit, anders zu sein. Jetzt im Theater Center Forum – charmant, zeitlos, absolut sehenswert. Theatergruppe Carrousel. Das Ensemble von Carrousel gibt in ihrem 40igsten Jahr jenes Stück zum Besten, mit dem Carrousel vor 20 Jahren zum ersten Mal im Theater Center Forum auftrat. Mit Daniel Dick, Maria Halwidl, Georg Handler, Christina Hannesschläger, Poldi Lembcke, Stefan Novotny, Andreas Oberndorfer, Jasmin Redl, Martin Jenny, Benjamin Lichtenberg, Jessica Yellow Hair, Regie: Andreas Oberndorfer