Ein Euro, ein Schließfach - und eine ganze Welt der Kunst. In der Hektik des Alltags übersehen wir sie oft: kleine, versteckte Orte der Kreativität. Doch in einem Nürnberger U-Bahnhof hat sich etwas Besonderes getan: Dort bringen 48 alte Schließfächer nicht nur Licht in den Untergrund, sondern auch Kunst in Bewegung.