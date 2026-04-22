Am 4. Mai wurde der Stadtpark Atzgersdorf zur sommerlichen Freiluftbühne: Das Lastkrafttheater brachte Johann Nestroys Komödie „Umsonst“ mitten in den Bezirk – kostenlos und offen für alle, ermöglicht durch die Kulturförderung Liesing. Bezirksvorsteher Gerald Bischof betonte, wie wichtig solche niederschwelligen Kulturangebote sind: Vorbeikommen, Platz nehmen, genießen – genau so lebendig kann Theater im öffentlichen Raum sein. Das Publikum erwartete eine klassische Verwechslungskomödie: Zwei mittellose Schauspieler, ein Gasthof voller Missverständnisse und ein Geflecht aus falschen Namen, heimlichen Gefühlen und überraschenden Begegnungen. Mit Tempo, Witz und viel Charme zeigte das Ensemble, wie schnell Identitäten verschwimmen und wie turbulent die Suche nach Liebe werden kann. In der entspannten Atmosphäre des Stadtparks entstand ein Abend, der Theaterfans ebenso begeisterte wie zufällige Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Humorvolles Volkstheater, direkt vor der Haustür – ein kultureller Treffpunkt unter freiem Himmel.