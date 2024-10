Am 19. Oktober fand in der wunderschönen Rossauer Pfarrkirche ein Konzert der besonderen Art, nämlich ein Drehorgelkonzert statt. Der Erlös kam der Pfarre Rossau zugute. Drehorgeln wurden in Europa von Gauklern, aber auch von Bänkel- und Moritatensängern nachweislich seit Beginn des 18. Jahrhunderts als Instrument benutzt. Eine Blütezeit erlebte die Drehorgel als Bettelinstrument in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Nach einem Dornröschenschlaf erfreut sich dieses Instrument wieder zunehmender Beliebtheit auch im Österreich.