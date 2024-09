Die Identität des britischen Streetart-Künstlers Banksy ist bis heute geheim. So gut wie niemand weiß, wer er wirklich ist. Er zählt zu den wahrscheinlich berühmtesten und gleichzeitig geheimnisvollsten Künstler:innen der Welt. Seine Werke sind weltweit bekannt. In Hamburg läuft aktuell die europaweit umfangreichste Werkschau seiner Kunst. Bereits die Vorgängerausstellung war ein Publikumsmagnet. „House of Banksy – An Unauthorized Exhibition“ will nun wieder einen Besucher:innenrekord erreichen.