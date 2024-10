Eine Veranstaltungshalle, die aussieht wie ein Zirkuszelt. Im Inneren tausende Spiegel und Buntglasfenster. Sogenannte Spiegelzelte gibt es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts – damals wurde darin getanzt oder Wein verkostet. Heutzutage veranstaltet zum Beispiel das Palazzo in Nürnberg in so einem Zelt seine Dinnershow. Und die Vorbereitungen und Proben für die aktuelle Saison, die laufen gerade auf Hochtouren.