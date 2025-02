Am Freitagabend beginnen in Kappeln (Schleswig-Holstein) die 36. Figurentheater-Tage an Schlei und Ostsee. Das Programm ist gut besetzt: Neun Figurenbühnen aus Deutschland, Dänemark und Belgien sorgen für Unterhaltung in Kappeln und Winnemark. Inhalt der Bühnenprogramme sind überwiegend frei erfundene Geschichten für Groß und Klein.