Der Künstler Aurel Dahlgrün erkundet in seiner künstlerischen Arbeit gerne entlegene Orte, seine Werke beschäftigen sich dabei immer mit Wasser. Vor zwei Jahren ist er für sein Projekt „Eismeer“ nach Grönland gereist. Dabei herausgekommen sind faszinierende Bilder gigantischer Eismassen von oben und unten – ein Einblick, in eine nahezu unbekannte Welt, die ab Freitag im Klimahaus in Bremerhaven zu sehen sind.