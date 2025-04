Die Blaue Nacht kehrt am 17. Mai 2025 unter dem Motto „Love and Peace“ in die Nürnberger Altstadt zurück. Über 50 Kultureinrichtungen präsentieren ein vielfältiges Programm aus Kunst, Musik, Theater und Wissenschaft. Highlights sind die Luftobjekte am Hauptmarkt und die spektakuläre Großprojektion „hdgdl“ auf die Kaiserburg. Für musikalische Stimmung sorgt eine nostalgische Straßenbahn mit Songs aus der Hippie-Ära. Auch Kinder und Jugendliche erwartet ab 17 Uhr ein buntes Familienprogramm. Tickets sind im Vorverkauf für 16 Euro erhältlich, ab dem 16. Mai kosten sie 20 Euro.