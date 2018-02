Video-Kolumne von Olympia 2018 Die persönliche Bilanz aus Südkorea – „Betthupferl“ Teil 18

Von red 25. Februar 2018 - 19:32 Uhr

Die Silber-Jungs – das deutsche Eishockeyteam. Foto: dpa

Unsere Redakteure Jochen Klingovsky und Jürgen Kemmner berichten in ihrer Videokolumne „Betthupferl aus Pyeongchang“ von ihrem Alltag bei den Winterspielen. Heute geht es um Silber im Eishockey – und die Redakteure ziehen Bilanz.

Pyeongchang - Unsere Redakteure Jochen Klingovsky und Jürgen Kemmner berichten während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang in einer Videokolumne von ihrem Alltag. Sie zeigen exklusive Einblicke aus dem Leben und Treiben vor Ort im eiskalten Pyeongchang, von der Sprungschanze, der Biathlon-Strecke und dem Eiskanal.

Unter dem Namen „Betthupferl aus Pyeongchang“ lassen sie uns am Ende ihres langen Arbeitstages in Südkorea an ihrem Leben teilhaben und gewähren uns einen Blick hinter die olympischen Kulissen. Die Video-Kolumne ist täglich am Abend auf der Homepage zu finden.

