Im Sommer 2026 finden die Feuchtwanger Kreuzgangspiele zum 78. Mal statt. Die Sommer-Festspielzeit beginnt am 9. Mai mit der Premiere von “Die kleine Hexe”. Bis zum 16. August stehen dann außerdem “Der große Gatsby”, “Der Diener zweier Herren”, “Die Prinzessin auf der Erbse”, “Der Sandmann” und “1984” auf dem Spielplan der Kreuzgangspiele. Der Vorverkauf für alle Vorstellungen hat bereits begonnen. Das Freilichttheater hat einen guten Ruf weit über die Region hinaus und wurde in den letzten Jahren von über 50.000 Menschen besucht.