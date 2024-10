Der Klimawandel betrifft uns alle schon lange. Er ist ein Thema, das man üblicherweise auf großen internationalen Konferenzen wie der UN-Klimakonferenz diskutiert. Doch dieses Mal fand der Austausch nicht in Dubai oder New York statt, sondern am Jenaplan-Gymnasium in Nürnberg. Hier hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, ihre eigenen Konzepte zu entwickeln, um zu zeigen, wie sie die Welt noch retten könnten.