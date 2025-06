Brave Kinder fallen oft nicht auf – sie funktionieren, machen keine Probleme und scheinen ein echter Glücksgriff zu sein. Doch genau dieses stille, angepasste Verhalten kann ein Warnsignal sein. Manche Kinder übernehmen früh Verantwortung, passen sich an und stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an – aus einem tiefen inneren Druck heraus. Warum das ernsthafte Folgen haben kann und was Eltern darüber wissen sollten.