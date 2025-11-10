Mit rund 85.000 teilnehmenden Kindern war der bundesweite „kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens“ am zweiten Novemberwochenende ein voller Erfolg. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat gemeinsam mit der Bewegungsinitiative kinder Joy of Moving Kinder in ganz Deutschland eingeladen, spielerisch die Welt des Kinderturnens zu entdecken. In über 840 Vereinen fanden tolle Veranstaltungen rund um Bewegung, Spaß und Turnen statt – besonders groß gefeiert wurde das Event in Hannover, wo heute im Turn-Klubb zu Hannover rund 600 Kinder einen unvergesslichen Tag mit den Stars des Turn-Teams Deutschland erlebten – ganz nach dem Motto „Von und mit den Großen lernen“.