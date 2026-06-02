Viele Kinder haben Angst vor Ärzt:innen. Um ihnen diese zu nehmen, eröffnet die Uniklinik Göttingen (Niedersachsen) einmal im Jahr das Teddybärkrankenhaus. Dann können die Kleinen ihre Kuscheltiere zur Behandlung vorbeibringen und kennenlernen, wie die Mediziner:innen mit ihnen umgehen. In der Zahnklinik gibt es zusätzlich noch ein paar Tipps für die richtige Pflege und in der hauseigenen Apotheke die richtige Medizin. Am Montag war es wieder soweit.