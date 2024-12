Alle Jahre wieder in der Vorweihnachtszeit, im ganzen Land warten Kinder gespannt auf das Christkind. Was wird wohl heuer unter dem Weihnachtsbaum liegen? Aber nicht alle Mädchen und Buben sind im Advent voller Vorfreude, zu Weihnachten bekommen diese Kinder ihre schwierige Lebenslage besonders stark zu spüren. Für Weihnachtseinkäufe fehlt ihren Eltern leider das nötige Geld, um das Fest zu etwas Besonderem zu machen. Auch in Groß Enzersdorf ist das Team Christkind aktiv, MitarbeiterInnen der Gemeinde organisieren diese tolle Aktion und gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern sorgen sie für strahlende Kinderaugen.