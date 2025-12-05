Am Freitag war Internationaler Tag des Ehrenamts. Wir haben Stuttgarter Schülerinnen bei diesem besonderen Tag begleitet. Linn hat sich für einen Tag im Karl-Olga-Krankenhaus gemeldet, um sich den Beruf einer Pflegefachkraft anzuschauen und fand alles „sehr spannend“. Hinter der Aktion steckt die Initiative „Mitmachen Ehrensache – jobben für den guten Zweck“. Jugendliche und Arbeitgeber haben an diesem Tag die Möglichkeit Gutes zu tun. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten.