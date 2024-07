Für Eltern und Kinder ist es nicht immer leicht, Schwimmkurse zu bekommen. Vor gut zwei Jahren wurde deshalb die Schwimmoffensive Hannover gegründet. Turn-Klubb zu Hannover, Stadtsportbund, Region und Regionssportbund haben sich zusammengetan und eine Finanzierung durch Fördermittel und Stiftungsgelder auf die Beine gestellt. So müssen Eltern nur einen kleinen Eigenanteil für die Schwimmkurse bezahlen. Seit dem Start des Projekts haben rund 7.500 Kinder an den Kursen teilgenommen. Und auch jetzt in den Ferien ist die Nachfrage nach den Kursen weiterhin groß.