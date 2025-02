In Kellinghusen in Schleswig-Holstein lernen Schülerinnen und Schüler, wie sie im Ernstfall Leben retten können. Rettungskräfte und Mediziner bringen es den Jugendlichen aus der 7. Klasse bei. Im ganzen Landkreis wurden so seit 2016 schon 10.000 Jungen und Mädchen geschult. Ein wichtiges Projekt, denn Deutschland gehört bei der Ersten Hilfe zu den Schlusslichtern in Europa. Laut Statistik sind bei uns nur vier von sechs Menschen bereit im Notfall zu helfen.