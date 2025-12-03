In Esslingen gibt es eine neue Mitmachausstellung. In „Nachtaktiv“ können Kinder (fast) ohne Grusel die Nacht erkunden - mitten am Tag! Wir haben Emília, Peer und ihre beiden Kindern Oliver (6) und Bento (5) ins Stadtmuseum im Gelben Haus begleitet. Das Ergebnis seht Ihr im Video. Empfohlen ist die Ausstellung ab fünf Jahren. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist die Ausstellung kostenlos. Erwachsene bezahlen 4 Euro (ermäßigt 2 Euro) für den Eintritt. Die Ausstellung läuft bis zum 1. März 2026. Das Stadtmuseum befindet sich im Hafenmarkt 7, direkt in der Esslinger Innenstadt. Musik: artlist.io/Lux-Inspira – Clapping Hands