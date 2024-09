Nach einer Schwangerschaft wieder in den Sport einzusteigen, ist gar nicht so einfach. Es müssen die richtigen Übungen sein, das Umfeld sollte passen – und wer passt auf das Baby auf? Sabrina Dietz aus der Wetterau findet: So schwer sollte es nicht sein. Deshalb bietet sie wöchentlich Kurse an, die vor allem für frischgebackene Mütter und Schwangere konzipiert sind.