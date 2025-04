In Stuttgart können Kinder und Jugendliche kostenlos Bücher ausleihen! Für alle unter 18 Jahren kostet der Ausweis in der Stadtbibliothek nämlich 0 Euro. Das zweite Stockwerk ist ein Paradies für Familien: Es gibt gemütliche Sitzecken zum Vorlesen und Tische zum Spielen. Wir haben eine Stuttgarter Familie bei ihrem Besuch begleitet. Übrigens: Wer nicht in der Innenstadt wohnt, kann sich unter den 18 Stadtteilbibliotheken seinen persönlichen Favoriten aussuchen.