Die Anmeldung für das Kita-Jahr 2026/2027 in Kindertageseinrichtungen ist für die Stadt Nürnberg wieder online möglich. Über das Kita-Portal können Eltern ihre Kinder für Krippen, Kindergärten und Horte bis 31. Januar 2026 anmelden. Ab 09. Februar beginnt die Vergabe der Plätze, der Prozess läuft mehrere Wochen. Den aktuellen Status der Anmeldungen können Eltern ebenfalls im Kita-Portal einsehen. Auch Anmeldungen für Mittagsbetreuungen und gebundene Ganztagsschulen sind auf der Website möglich.