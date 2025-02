Kinderfreunde-Faschingsumzug im Prater am 23. Februar 2025 wird ein Riesenspaß, Liliputzug für Kinder, die nicht so gut gehen können Der farbenfrohe Kinderfreunde-Faschingsumzug am 23. Februar von 14:00 - 16:00 Uhr im Wiener Prater lockt mit Aufwärmprogramm, tanzenden Affen und Sauriern, spektakulären Trommlern, anschließendem Mitmach-Konzert mit Bernhard Fiebich und vielen weiteren Überraschungen. Wer nicht so gut zufuß mitgehen kann, fährt einfach im Liliputzug mit. Die Teilnahme ist gratis, keine Anmeldung erforderlich! Mehr Infos gibt es unter: https://kinderfreunde.at/veranstaltungen/faschingsumzug