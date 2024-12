Der letzte Schultag in Hamburg stand am heutigen Donnerstag ganz im Zeichen von Weihnachten und Ferienfreude. Besonders stimmungsvoll ging es an der Schule In der Alten Forst in Harburg zu: Hunderte Kinder und das Lehrerkollegium sangen gemeinsam Weihnachtslieder – eine Tradition, die dort seit 30 Jahren gepflegt wird und längst Kultstatus erreicht hat.