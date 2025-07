Da insbesondere ältere Schulgebäude meistens nicht klimatisiert sind, wird es in Klassenräumen im Sommer oft extrem heiß — in der Folge kann eine Schule Hitzefrei geben. Dafür gelten in Baden-Württemberg allerdings keine landesweit einheitlichen Regelungen. Es gibt aber klare Empfehlungen seitens des Kultusministeriums. Alle Infos ab wann und warum Hitzefrei empfohlen ist, wer letztlich darüber entscheidet und für welche Schulen es Ausnahmen gibt, erfahrt Ihr in diesem Video.