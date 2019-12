Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender des Zweitligisten VfB Stuttgart, spricht im Video-Interview mit unserer Redaktion über die sportliche Situation, die Zukunft des Clubs und die anstehende außerordentliche Mitgliederversammlung an diesem Sonntag.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist zum zweiten Mal in der jüngeren Vereinsgeschichte in die zweite Liga abgestiegen. Mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger, Sportchef Sven Mislintat und Trainer Tim Walter hat sich ein neues Entscheider-Trio daran gemacht, den Club zukunftsfähig aufzustellen und den sofortigen Wiederaufstieg zu erreichen.

In unserer Video-Interviewserie „Neulich im Newsroom“ stellt sich Hitzlsperger den Fragen unserer Redaktion. Er sprich unter anderem über die sportliche Situation und das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg, die Zukunft des Clubs und die anstehende außerordentliche Mitgliederversammlung an diesem Sonntag in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle.