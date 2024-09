Ein 5-zügiges Gymnasium und eine 5-zügige Realschule sollen hier auf etwa 40 000 Quadratmetern Grundstücksfläche entstehen. Insgesamt soll Nürnbergs neues Schulzentrum Platz für etwa 1930 Schülerinnen und Schüler bieten. Bis 2027 möchte die Stadt über 570 Millionen Euro in den Bau von Schulen investieren. Davon fließen allein in das hier entstehende Schulzentrum rund 180 Millionen Euro. Doch nicht nur Schulen, sondern auch andere Thematiken in der Stadt wollen bezahlt werden.