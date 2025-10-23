Schon seit mehreren Jahren kümmert sich die Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg um die Sanierung von "Bambergs kleinstem Wohnhaus". Das Ziel: In das fast 300 Jahre alte, nur knapp 20 Quadratmeter große Haus am Oberen Kaulberg 31 soll zukünftig wieder Leben einziehen. Damit das "Häusla" in Zukunft als "historisches Tiny House" genutzt werden kann, arbeite man bereits seit 2019 daran "das bedrohte Kleinod durch eine gründliche Sanierung für die Zukunft zu sichern".