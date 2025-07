Laut einer Studie des Pestel-Institutes aus dem Jahr 2024 fehlen in Bayern aktuell 200.000 Wohnungen. Außerdem steigen die Mieten in der Region an. In Nürnberg lag der Mietspiegel 2024 bei 9,65 Euro im Schnitt pro Quadratmeter – in Erlangen ist er fast doppelt so hoch. Deshalb fürchten immer mehr Mittelfränkinnen und Mittelfranken um ihre Wohnung. Das evangelische Hilfswerk Diakonie will mit einer Aktion die Folgen von Armut sichtbar machen.