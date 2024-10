Ingwer hat in den letzten Jahren auch in Deutschland immer mehr an Beliebtheit dazugewonnen. Doch in puncto Verzehrmöglichkeiten sind sich manche Verbraucher noch unsicher: Sollte man Ingwer schälen oder kann man die Schale mitessen? In diesem Video erklären wir, wann und wie Ingwer am Besten geschält wird.