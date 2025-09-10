Du suchst ein einfaches und leckeres Rezept, dass garantiert gelingt und wirklich allen schmeckt? Dann haben wir genau das Richtige für dich: Dieses klassische Kartoffelgratin überzeugt mit zarten Kartoffelscheiben, einer cremigen Käsesoße und einer goldbraunen Kruste. Egal, ob als Beilage zu Fleisch oder als vegetarisches Hauptgericht. Mit wenigen Zutaten und einer einfachen Zubereitung zauberst du im Handumdrehen ein köstliches Ofengericht, das Groß und Klein begeistert.