Das Schwimmen in eiskaltem Wasser ist inzwischen auch in Kiel (Schleswig-Holstein) zu einem Trend geworden. Der Sprung in die Förde bei kalten Temperaturen ist ein Boost für das Immunsystem. Doch die Kälte birgt auch Risiken – insbesondere für das Herz. Was sollte man also beim Winterbaden beachten?