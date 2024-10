Das Jahr 2024 hätte das Potenzial für eine richtig gute Pilzsaison werden können. Bis es im September immer trockener und heißer wurde. Mancherorts wurden zwar große Pilzmengen gefunden, an vielen anderen Standorten war es zu trocken. Auch in Ostholstein braucht es noch kontinuierlichen Regen, damit in den kommenden Wochen die Pilze aus dem Boden schießen. Der „Pilz Onkel“ Norbert Genz bietet an verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein wieder Pilzführungen an, und gegen eine Spende auch eine Begutachtung gesammelter Pilze.