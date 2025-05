Gudrun Ensslin wird am 15. August 1940 im kleinen Dorf Bartholomä im Ostalbkreis geboren. Sie wächst in einem Land auf, das selbst gerade erst seine ersten Schritte macht. Und sie wächst in eine Zeit hinein, in der die junge Generation die Verhältnisse hinterfragt und revolutionieren will. In Berlin zieht es die Studenten auf die Straßen, Gudrun Ensslin ist mittendrin. Dann wird ein Student erschossen und Ensslin lernt einen Mann kennen, der ihr Leben verändern wird.