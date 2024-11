Ballett wird häufig von Kindern und Jugendlichen getanzt. Doch Tanzen ist auch gut, um im Alter in Bewegung zu bleiben. Dass es nie zu spät ist, mit dem Tanzen anzufangen, zeigt eine Ballettschule in Kiel. Seit 2018 werden dort Ballettkurse extra für Seniorinnen über 60 Jahren angeboten. Das Angebot kommt sehr gut an. Inzwischen gibt es in der Ballettschule drei Kurse für Seniorinnen und sogar eine Warteliste.