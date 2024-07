Kleidermotten gehören zur Familie der Schmetterlinge, von den es rund 160.000 beschriebene Arten gibt. Zusammen mit den Zweiflüglern und nach den Käfern (Coleoptera) sind die grazilen und oft farbenfrohen Flügeltiere die artenreichste Insekten-Ordnung. Jährlich werden etwa 700 Arten neu entdeckt. Doch die hellgelben bis dunkelbraunen Motten will niemand im Haus haben. Denn die Raupen von Kleidermotten hinterlassen hässliche Löcher in Wollsachen. Wie erkennt man die Insekten und wie wird man sie möglichst fix wieder los? Das erklären wir in diesem Video.