Seit Ende August läuft die Kürbissaison in Niedersachsen und die vielfältigen Früchte sind aktuell voll im Trend. Egal ob groß oder klein, nur zur Deko oder doch zum Essen für die ganze Familie – der Kürbis kann alles. Rund 120 Sorten baut Familie Rust in der Spargel & Kürbis Scheune in Hagenburg am Steinhuder Meer an. Ein ganz besonderer Kürbis der diesjährigen Ernte ist der Rolet aus Südafrika.